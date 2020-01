Jillert Anema kiest voor rust na pikante uitspraken in Weistra op wei

Anema zei dat het schaatsen een verschrikkelijk vak is, "dat bepaald wordt door mensen die ons ergens heen sturen omdat ze dan zelf op de een-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze mooi."

De internationale schaatsunie ISU en schaatsbond KNSB noemden die uitspraken "ongepast". "De KNSB is al enige tijd constructief met de ISU in gesprek over verdere ontwikkeling van World Cup-format", stelde de bond in een verklaring.

Anema wilde er zondag niet meer op terug komen. "Ik heb de verklaring van de KNSB en de ISU zelf niet gezien. Voor mij is het nu klaar."

