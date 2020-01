IFKS: Grutte Pier gaat naar Bolsward, en Drie Gebroeders naar Amsterdam

Lucas Bouma heeft de Grutte Pier verkocht aan Catrinus Sandstra uit Bolsward. Bouma zeilde in 2018 zelf voor het laatst mee in de Grote A-klasse. Afgelopen jaar stond Henk Regts aan het helmhout van de Grutte Pier. Of Regts schipper blijft is nog niet bekend.

Het Gorredijkster skûtsje Drie Gebroeders waar Arend Wisse de Boer jarenlang schipper op was, is verkocht aan het team van de Emanuel (KL). Eerder werd bekend dat schipper Merijn Olsthoorn van de Emanuel er mee ophoudt. Hij werd kampioen in 2017.

Het team komt uit Amsterdam. Aeger van der Hoeff komt aan het helmhout.

Skûtsjezeiler Harmen Brouwer debuteerde afgelopen zomer met de Drie Gebroeders in de C-klasse van de IFKS. Het was voor zijn team een moeilijk jaar. Ze sloegen om, en een dag eerder hadden ze brand aan boord.

Schipper Harmen Brouwer was erg onder de indruk van de brand.