VC Sneek wint voor derde keer op rij

VC sneek had in de eerste twee sets weinig moeite met de hekkensluiter van de eredivisie. Met 25-19 en 25-15 ging de Friese ploeg met een comfortabele voorsprong de derde set in. Die leek ook eenvoudig naar Sneek te gaan, maar bij 23-18 zetten de talenten van Papendal nog een eindsprint in. De bezoekers kwamen nog terug tot 24-24, maar de set werd uiteindelijk met 26-24 gewonnen door Sneek.

Vierde plaats

Door de overwinning klimt VC Snits met twintig punten naar de vierde plaats in de competitie. De volleybalsters moeten bij de eerste zes eindigen om mee te doen aan de play-offs om het landskampioenschap. Met nog vier wedstrijden te gaan is die strijd nog lang niet beslist. Nummer zeven Set-Up '65 heeft zeventien punten, nummer zes FAST heeft er achttien en nummer vijf Zwolle heeft er negentien.

Woensdag staat er ook een belangrijke wedstrijd voor VC Sneek op het programma. Dan nemen ze het in de halve finale van het bekertoernooi op tegen VCN uit Capelle aan den IJssel. Die ploeg staat bovenaan in de topdivisie, een klasse lager dan de eredivisie.