Bergsma onderuit, Stroetinga pakt zilveren medaille op massastart

De eindsprint ging daarna tussen Swings en Stroetinga. De Belg was de beste. De Rus Danila Semerikov werd derde.

Irene Schouten

Bij de vrouwen werd Irene Schouten Europees kampioen. Ze is de regerend wereldkampioen. In de eindsprint was ze de sterkste. Dat is haar specialiteit. Melissa Wijfje pakte de bronzen medaille, achter Francesca Lollobrigida.

Kijk hieronder naar de reactie van Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma.