Staartjes was meer dan de norse 'Meneer Aart' van Sesamstraat

Aart Staartjes is op 81-jarige leeftijd overleden, na een ernstig verkeersongeluk in Leeuwarden. Hij woonde sinds 2012 in Dronrijp.

Zijn carrière begon in 1957 met een pantomimegezelschap. Hij deed eerst de kweekschool, maar stapte over naar de toneelschool. Tijdens zijn studie speelde hij in televisieprogramma's, en nadat hij de toneelschool had afgerond speelde hij ook bij toneelgezelschappen,

Staartjes werkte eerst bij de IKOR, later IKON. Hij maakte daar bijbelvertellingen.

Baanbrekende kindertelevisie

Aart Staartjes bedacht meerdere baanbrekende kindertelevisieseries. Dat begon met De Stratemakeropzeeshow. In dat programma werden verschillende tabvoes doorbroken.

Voor de kleine kinderen bedacht staartjes De Film van Ome Willem, met Edwin Rutten. Sommige mensen kunnen het liedje 'Deze vuist op deze vuist' nog steeds meezingen. Daarna kwam in 1974 JJ de Bom voorheen De Kindervriend met Joost Prinsen en Wieteke van Dort.

'Meneer Aart'

In 1981 werd Staartjes verantwoordelijk voor Sesamstraat, en in 1984 kreeg hij een rol in dat programma. Hij werd 'Meneer Aart': een norse oudere man, die over van alles en nog wat kon mopperen.

In 2009 kondigde Staartjes zijn afscheid aan, omdat hij het niet eens was met de verandering van de aanvangstijd van het programma. Maar het publiek kwam in opstand. Er kwamen 20.000 handtekeningen, en 'Meneer Aart' bleef. Tot het eind van het programma was hij in Sesamstraat te zien.