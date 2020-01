Aart Staartjes (81) overleden na ongeluk in Leeuwarden

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. Staartjes zou daarbij uit zijn brommobiel zijn geslingerd. Hij is op de plek van het ongeluk behandeld, en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Aart Staartjes is geboren op 1 maart 1938 in Amsterdam Noord. Hij was acteur, regisseur, presentator, documentairemaker en schrijven, maar hij is vooral bekend geworden door zijn rol als 'Meneer Aart' in Sesamstraat.