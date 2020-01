Goud voor Nederlandse mannen en vrouwen op ploegenachtervolging

Bij de vrouwen rede n Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje een vrijwel vlekkeloze race, zonder grote haperingen in de aflossingen. Ze zetten met 2.57,98 de beste tijd neer. Het zilver was voor Rusland, en Wit-Rusland pakte het brons.

Bij de mannen waren Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker met 3.40,63 de snelsten. Zij hebben acht ronden gereden (zo'n 3000 meter), de vrouwen zes (ruim 2300 meter).

Bij de eerste editie van de EK afstanden haalde Nederland ook twee gouden medailles. Bij de mannen waren Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Simon Schouten toen de snelsten, en bij de vrouwen Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje. Dat was in Rusland, in 2018.

1000 meter

Op de 1000 meter was er geen Fries succes. Bij de vrouwen won Jutta Leerdam. Ze bleef de Russische concurrentie knap voor. Letitia de Jong en Ireen Wüst werden vierde en vijfde.

Kijk hieronder naar de reacties van Sven Kramer, Antoinette de Jong en Letitia de Jong.