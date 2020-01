Friese boeren naar Duitsland om te protesteren

Friese boeren zullen vrijdag naar Bremen om actie te voeren.. Dat zei Jitty van der Werf van Stichting Belangen Agrarisch Fryslân in een radioprogramma van lokale omroep Radio Eenhoorn, waar zij te gast was. De organisatie Farmers Defence Force (FDF) is in gesprek met de Duitse organisatoren van het protest.