Organisaties komen met stappenplan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Het is een initiatief van onder andere Kening fan 'e Greide. Het Wereld Natuur Fonds, maar ook It Fryske Gea en Friese biologische boeren doen mee aan dit plan. De organisaties willen zo gehoor geven aan de wens het systeem dat voedsel produceert op een manier te doen, waarbij de aarde ook in de toekomst levensvatbaar kan blijven. Met een kringloopwandeltocht op 14 januari willen de organisaties aandacht vragen voor hun tienstappenplan.

Snel actie

De wandelaars vragen de overheid om snel in actie te komen, omdat volgens hen het huidige systeem onhoudbaar is. Met het plan dat ze hebben opgesteld, willen ze een aanzet geven tot concreet beleid. De wandeling begint bij een boerderij in Delfgauw. Daar presenteerde eerder minister Carola Schouten haar kringloopvisie, maar volgens de 51 organisaties moet er meer worden gedaan. De wandeltocht gaat naar Den Haag, waar het stappenplan aan minister Schouten wordt overhandigd.