Bear Boeloe stopt na 25 jaar

"Bear Boeloe, Bear Boeloe, Boeloe de bear, wat oh wat belibbet er dizze kear." Diverse generaties zijn opgegroeid met dat liedje en de aventuren van Bear Boeloe. 25 jaar na de start van het programma in 1995 komt er een eind aan de verhalenserie, er worden geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. Dat werd zondag bekendgemaakt in het radioprogramma Buro de Vries.