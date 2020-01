Boekekast #16: De koma-korrektor van Baukje Zijlstra

Net op het moment dat Betty Vonk, corrector bij een krant, bezig is een boek te schrijven over het Indië-verleden van haar vader Siemen Vonk, raakt hij in coma. Siemen heeft zich na de oorlog in 1945 aangemeld als oorlogsvrijwilliger voor Indië, maar heeft daar tijdens de Politionele Acties een bevel geweigerd. Daarvoor moest hij voor de krijgsraad verschijnen en heeft hij een jaar gevangen gezeten. Terwijl Siemen verward door hallucinaties in het ziekenhuis ligt, gaat Betty op onderzoek uit naar het waarom van de weigering.