Honderden mensen bij afscheid kunstenaar Sjoerd de Vries in Gorredijk

Bij leven had De Vries geregeld dat er een afscheid zou zijn in de loods van het bedrijf van Steven Sterk in Gorredijk. Sterk is een vriend van de kunstenaar en noemt De Vries een iconische verschijning.

Het was druk bij de herdenking, er waren honderden mensen die afscheid wilden nemen van de kunstenaar. De Vries lag opgebaard in de expositieruimte met daar omheen een selectie van zijn kunstwerken. Die werken had hij zelf nog uitgezocht. De Vries was in, maar ook buiten Fryslân vooral bekend om zijn portretten.

Na de herdenking is Sjoerd de Vries in besloten kring begraven.