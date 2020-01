Jeroen uit Franeker leest Bijbel in tachtig uur: "Ben nog verrassend fit"

Jeroen heeft zijn actie volbracht om aandacht voor de Bijbel te vragen. Hij wil jongeren verbinden met de Bijbel en hoopt dan ook dat ze enthousiast worden over het geloof. "Er staan zoveel bijzondere dingen in waar je in het dagelijks leven ook veel aan kunt hebben", zegt Jeroen. "Bijvoorbeeld dat je je naasten lief moet hebben."

YouTube

De stream op YouTube leverde aardig wat kijkers op. Zo'n 2.000 mensen per dagen zagen hoe Jeroen zijn taak volbracht. Hij houdt er dan ook flink wat reacties aan over. "Mensen die iedere dag weer terugkomen om te kijken hoe het met me gaat", zegt Jeroen trots. "Dat maakt wel wat los. Daarnaast kreeg ik een reactie van iemand die met zijn volledige familie in de huiskamer naar me zat te kijken. Dat is wel echt bijzonder."