UNIS Flyers winnen eenvoudig van Duitse Herford Ice Dragons

Na de eerste periode stond er een 3-1 voorsprong op het bord door goals van Jord Smit en Ronald Wurm (twee keer). In de tweede periode werd de voorsprong tegen de hekkensluiter van de internationale competitie vergroot tot 5-1, door doelpunten van Trevor Petersen en Adam Bezak. Wurm maakte er in de derde en laatste periode nog 6-1 van, waarmee hij zijn hattrick completeerde.

Door de overwinning klimt UNIS Flyers van de vijfde naar de vierde plaats. De Friese ijshockeyers hebben elf punten uit vijf wedstrijden. Zondagavond komen de Flyers alweer in actie in de Inter Region Cup. Dan is na een reis van 212 kilometer het Duitse Dinslakener Kobras de tegenstander.