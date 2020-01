Schaatsbonden niet te spreken over uitlatingen Jillert Anema

Anema zei afgelopen week bij ons dat de basis van het schaatsen wordt ondermijnd door flauwekul. "Dan moeten we weer naar Verweggistan. Het zijn klotereizen", zo sprak de schaatscoach.

Ook mensen van de organisatie moesten het ontgelden met forse uitspraken van Jillert Anema. "Het is eigenlijk een verschrikkelijk vak, en het wordt bepaald door mensen die ons ergens heen sturen omdat ze dan zelf op de een-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze mooi."

Gemeenschappelijke verklaring

De ISU en de KNSB hebben in een gemeenschappelijke verklaring laten weten dat ze de uitspraken van Anema afkeuren. "De ISU en de KNSB hebben met afkeuring kennisgenomen van recente uitlatingen van trainer-coach Jillert Anema. Zijn woorden over de hotelkeuze van officials vinden wij ongepast."

Lees hieronder de volledige reactie van de schaatsbond KNSB en de internationale ISU: