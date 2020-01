LDODK verliest koppositie na nederlaag tegen TOP Sassenheim

De korfballers van TOP uit Sassenheim spelen al sinds 2008 in de Korfbal League. De vereniging Tot Ons Plezier werd vijf keer kampioen van Nederland, de laatste keer was in 2018. In acht seizoenen Korfbal league heeft TOP Sassenheim maar één keer verloren van LDODK (december 2016, 22-26). LDODK'er Friso Boode heeft in het verleden bij TOP gespeeld en werd daar twee keer nationaal kampioen, in 2014 en 2016. Boode (31) speelt nu voor het vierde jaar bij LDODK en zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière als topkorfballer.