Manon Kamminga tweede bij marathon in Groningen, ploeggenote Vormeer wint

Vormeer neemt door haar overwinning de leiding in het klassement over van Kelly Schouten, die een paar rondes voor de finish ten val kwam. Kamminga klimt door haar tweede plaats van de zesde naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Mannen

Bij de mannen was Gary Hekman de snelste. Mats Stoltenborg werd tweede en de derde plaats was voor Sjoerd den Hertog. Het drietal pakte een ronde op het peloton en dus maakten zij met zijn drieën de strijd uit. Nederlandse kampioen Hekman was in het sprintje uiteindelijk de snelste. Jouke Hoogeveen, die geboren is in IJlst maar nu in Amsterdam woont, werd vierde.

De winnaar van afgelopen weekend in Heerenveen, Jorrit Bergsma, stond vanwege het Europees kampioenschap op de langebaan niet aan de start in Groningen.