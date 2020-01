Matthys 504 wint jaarlijkse Hengstenkeuring in Leeuwarden

Bij de oudere hengsten was het eerder erg spannend. De strijd om de prijs ging tussen Fonger 478 en Jehannes 484. Over beide hengsten was de jury erg te spreken. Uiteindelijk werd gekozen voor de hengst die met zijn voor- en achtervoet het best was: Jehannes. Hij werd kampioen bij de oudere hengsten. Fonger 478 werd uitgeroepen tot reservekampioen.

De winnaar bij de oudere hengsten: