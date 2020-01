Kramer pakt EK-zilver op 5.000 meter, Roest wint met nieuw baanrecord

Kramer kwam al in de tweede van acht ritten in actie tegen de Duitser Felix Maly. De Friese zette met, op dat moment, de elfde tijd ooit gereden in Thialf meteen een scherpe tijd neer. Regerend wereldkampioen op deze afstand, Sverre Lunde Pedersen, kwam er in rit vier met 6.14,58 dan ook niet aan.

Baanrecord

De titel werd echter in de zesde rit vergeten, toen Patrick Roest met 6.08,92 het baanrecord met vier honderdsten verbeterde. In de laatste rit probeerde Jorrit Bergsma nog een aanval te doen op die tijd, maar in die race werd hij in de slotfase voorbij gereden door de Rus Dennis Joeskov, die daarmee het brons pakte.

Jorrit Bergsma over zijn rit op de 5.000 meter: