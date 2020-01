Harkemase Boys in Friese derby nipt te sterk voor ONS Sneek

De thuisploeg kwam al na dertien minuten op voorsprong door Mark Bruintjes. De middenvelder, die nog nooit eerder scoorde voor de Harkiten, schoot een hoekschop in de verre hoek over doelman Justin van der Dam. Vijf minuten later kon ONS Sneek weer op gelijke hoogte komen via Ruendel Martina, maar zijn inzet werd op de lijn gekeerd door Willem Huizing.

De Snekers dachten in de 25e minuut nog de 1-1 te maken toen Han van Dijk de rebound op een schot van Genride Prijor achter keeper Erick Jansema kreeg, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De grootste kans op de gelijkmaker kwam echter in de 35e minuut. Iloba Achuna maakte in het strafschopgebied een overtreding op Martina en dus kregen de bezoekers een penalty. Diezelfde Martina slaagde er echter niet in het buitenkansje te verzilveren: de penalty werd gestopt door doelman Jansema.

ONS blijft zoeken

De zoektocht naar de gelijkmaker voor ONS Sneek ging na de pauze onverminderd door. De eerste kans na de thee was dan ook voor de ploeg uit Sneek, maar Van Dijk kon net niet bij een voorzet van Tyson dos Santos komen. In de 55e minuut kreeg ONS echter een grote klap te verwerken, toen Robert Stelpstra de score verdubbelde: 2-0.

De Snekers waren echter nog niet kncok-out door die klap, want in de 68e minuut kwamen de bezoekers weer terug tot 2-1 door een goal van Prijor. Hij schoot de bal na een voorzet van Oege Sietse van Lingen voorbij keeper Jansema, die bij die goal geblesseerd raakte en daardoor de wedstrijd niet kon afmaken.

De beslissing in de wedstrijd leek te vallen in de 88e minuut, toen Berwout Beimers er 3-1 van maakte. Maar opnieuw toonde de ploeg veerkracht door via Nick Kuipers direct weer wat terug te doen: 3-2. In blessuretijd mocht een slotoffensief van trainer Paul Raveneau, die nog twee aanvallende wissels bracht, niet meer baten en dus bleven de drie punten op De Bosk.

Harkemase Boys klimt

Door de overwinning klimt Harkemase Boys naar de derde plaats in de competitie. Directe concurrent Odin '59 verloor op bezoek bij DVS '33 Ermelo met 4-1 en blijft daarom hangen op 31 punten. Harkemase Boys heeft nu 32 punten uit zestien wedstrijden.

ONS Sneek blijft door de nederlaag laatste, met twee punten achterstand op voorlaatste VVOG en zes punten achterstand op de nacompetitieplaatsen voor lijfsbehoud.