Omrop TIP: De Sámi in Zweden

Da familie Sunne in het Turnedal heeft het wel heel slecht getroffen. Vanwege een geschil met de Zweedse overheid in de jaren 70 werd hun rendierhouderij illegaal verklaard, met honderden geldboetes en tientallen rechtszaken als gevolg. De rendierhouderij is er nog, maar recht om rendieren te houden hebben Anders en zijn kinderen niet meer en dat doet zeer.

Protestkunst

Anders Sunna uit zich, niet zonder succes, in een vorm van protestkunst die door heel Scandinavië gaat. In cultureel opzich lijken de Sámi het goed te doen met veel muziek, kunst, mode en ook films in het Sámi. Maar de steun en de erkenning voor de Sámi in Zweden blijft beperkt tot zaken als cultuur en onderwijs, want over het land waar ze al eeuwenlang wonen, hebben ze weinig te zeggen.