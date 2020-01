Doniahal in Sint Nicolaasga nog tot de zomer dicht: "We missen ons publiek"

Die schade oplossen kost veel tijd en dus is nu besloten om de hal tot de zomer dicht te houden. Dat betekent dat het seizoen van met name de volleybalclub niet in Sint Nicolaasga zelf gespeeld kan worden.

Tot de zomer dicht

Tien grote ventilatoren staan op de vloer van de sporthal te blazen. Die zorgen dat de vloer weer droog wordt, want die heeft een zware klap gehad door de brand. "De brand op zich was niet het probleem", zegt Auke ten Hage van de gemeente.

"Maar het blussen daarvan heeft veel invloed gehad. De vloer is door het water op een aantal plaatsen bol gaan staan. Daarom hebben we besloten om deze eerst te drogen", zegt Ten Hage terwijl hij over de vloer loopt. "Pas dan kunnen we kijken of deze nog te redden is."

"Hoelang dat drogen duurt, weten we nog niet en dus hebben we besloten om de zaal tot aan de zomer dicht te houden", vult wethouder Jos Boerland aan. "Mocht deze toch eerder open kunnen, dan doen we dat natuurlijk ook."