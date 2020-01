Femke Kok vierde op 500 meter en wereldrecord junioren: "Had ik nooit gedacht"

"Het laatste stuk dacht ik: ging het wel zo goed? Maar toen ik over de finish kwam en mijn tijd zag: echt super mooi!" Dat zei de 19-jarige Femke Kok uit Nij Beets zaterdagmiddag na afloop van de 500 meter in Thialf. Zij behaalde daar, als junior, op het EK afstanden de vierde plaats op de 500 meter. Ze reed een persoonlijk record van 37.66 en dat is tevens ook het nieuwe wereldrecord voor junioren.

Femke Kok had nooit gedacht dat ze zo goed mee zou kunnen komen: