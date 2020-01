Kaartverkoop aan vrienden Slachtemarathon "gaat hartstikke goed"

De kaartverkoop voor de vrienden ging 's ochtends om zes uur van start en het was voor de organisatie vooral spannend om te zien of het bestelsysteem werkte. Mensen die willen meedoen, kunnen online een formulier invullen. Ook als er duizenden tegelijk bezig zijn op de website, verloopt dat volgens De Vries zonder problemen. "Voor ons was de grootste vraag: werkt het systeem goed, is het begrijpelijk voor de mensen en komen ze makkelijk door het invullen van het formulier heen. En dat gaat hartstikke goed."

De vrienden hebben de hele week de tijd om kaarten te bestellen. Volgens De Vries zijn er genoeg kaarten en kunnen ze rustig aan doen. "Tegelijk is het heel mooi om te zien hoeveel mensen er 's ochtends om zes uur meteen op de bestelsite duiken. Op een bepaald moment hadden we al zomaar zo'n duizend mensen op de site."

Vrienden mogen twee kaarten per persoon bestellen en de meesten doen dat ook, zegt De Vries. In totaal zijn er 13.500 kaarten voor wandelaars beschikbaar en 2.000 voor hardlopers. De Slachtemarathon heeft ongeveer 2.500 vrienden. De Vries verwacht dat tussen de 3.500 en 4.000 kaarten door de vrienden worden besteld.

Volgende week er vlug bij zijn

Mensen die op zaterdag 13 juni willen meedoen aan de Slachtemarathon, maar geen vriend zijn, kunnen zich vanaf volgende week zaterdag inschrijven. De kaartverkoop start dan ook om 06.00 uur. De Vries adviseert om er dan wel vlug bij te zijn. "Onze ervaring is dat die kaartverkoop over het algemeen snel verloopt en dan lopen de starttijden ook snel op." Er wordt in groepen van 500 wandelaars gestart en de meeste deelnemers willen al vroeg weg.