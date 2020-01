Mühren over verlies Cambuur tegen Volendam: "Redelijk spel, maar vaak verkeerde keuzes"

"De ballen gingen er niet in, vrij simpel", aldus Mühren over de gemiste kansen tijdens de wedstrijd. "Het spel was nog wel redelijk. In de eerste helft maakten we vaak verkeerde keuzes over welke kant we moesten opbouwen, in de tweede helft hadden we wel wat meer grip. Volendam heeft gewoon een heel aardige ploeg en ze zijn heel gevaarlijk in de omschakeling. Een 2-2 zat er niet in, maar die hadden we misschien wel verdiend."