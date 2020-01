Aart Staartjes (81) zwaargewond bij ongeluk in Leeuwarden

De 81-jarige Staartjes zou tijdens het ongeluk uit zijn 45-kilometerautootje geslingerd zijn. Hulpdiensten kwamen met man en macht naar de plek van het ongeluk. Ook het personeel van de traumahelikopter uit Eelde hebben het ambulancepersoneel bijgestaan. Na de behandeling vlakbij de plek van het ongeluk, is Staartjes met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is op dit moment niets bekend.

Uit boom gevallen

In 2014 viel de bekende acteur uit een boom in zijn woonplaats Dronrijp. Aart Staartjes is onder andere bekend van Sesamstraat. Daarnaast is hij regisseur, presentator, documentairemaker en schrijver.