SC Cambuur gaat na aanvallende slotfase net onderuit tegen Volendam

Cambuur had het moeilijk in de beginfase van het duel in Leeuwarden. Volendam begon beter en kwam al in de zevende minuut op voorsprong. Het doelpunt kwam op naam van Francesco Antonucci.

Meer dan negenduizend supporters in het stadion konden daarna zien dat Cambuur wat beter in de wedstrijd kwam. De Leeuwarders kregen heel wat corners in de eerste helft, maar slaagden er niet in de verdediging van Volendam te passeren.

Doelpunt Mühren afgekeurd

In de tweede helft barstte het duel los. Robert Mühren kon in de 47ste minuut de bal achter keeper Bakker krijgen, maar werd daarna afgefloten voor buitenspel. Even later verdubbelde Volendam de score. Een schot van Murkin kwam terecht in het doel van Sonny Stevens.

Daarna werd het stil in het Cambuurstadion. Mühren mocht twintig minuten voor tijd vrij inkoppen op doelman Bakker, maar die pakte de bal klem. Net wat later maakte Cambuur de aansluitingstreffer. In de 74e minuut tikte Jamie Jacobs de bal binnen.

De overwinning was net te hoog gegrepen voor Cambuur. Mühren kreeg tien minuten voor tijd nog wel een goede mogelijkheid, maar slaagde er niet in om te scoren. Diezelfde Mühren mocht in de extra tijd ook nog eens aanleggen voor een kopbal, maar ook die ging er niet in.