Ireen Wüst voor het eerst Europees kampioene op de 1500 meter

Daarmee was ze sneller dan Jevgeniia Lalenkova uit Rusland, die zilver pakte met een tijd van 1.55,22. Jekaterina Sjichova, ook uit Rusland, eindigde als derde, in een tijd van 1.55,31.

Wüst schreef eerder dit seizoen in het wereldbekercircuit al twee van de drie wedstrijden op de 1500 meter op haar naam. "Deze Europese titel had ik nog niet, dus mede daarom ben ik er erg blij mee", volgens Wüst.

Ruimte voor verbetering

"Zeker voor eigen publiek wil ik het altijd graag laten zien. De steun van het publiek in Thialf geeft me altijd een beetje extra energie dat ik soms nodig heb om te winnen. Deze race ging gelukkig al weer wat beter dan tijdens de NK. Alleen mijn opening was nog niet goed. Er is dus nog ruimte voor verbetering."