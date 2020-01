VIDEO: Burgemeester Van Klaveren over Ameland in It Polytburo

Van Klaveren sprak over de moeilijke politieke cultuur op Ameland, en over het feit dat iedereen elkaar wel kent. "Er zijn zo'n 3700 inwoners die allemaal wel een bepaalde relatie met elkaar hebben. De samenleving is bijna verkleefd. Alles wat een raadslid doet, wordt onder een vergrootglas gelegd door de bevolking."

Ook de verbinding tussen Ameland en Holwerd kwam ter sprake in It Polytburo. Volgens Van Klaveren zou er een splitsing moeten komen tussen het vervoer van passagiers en vracht, van en naar het eiland. "Ik denk dat dat voor de toekomst de beste oplossing is. Een strikte scheiding tussen passagiers en vrachtvervoer. Dat laatste kan prima 's nachts, waarom niet?"

Anderhalf jaar burgemeester

Bij het afscheid van volgende week is Gerard van Klaveren anderhalf jaar burgemeester geweest. Hij zal zich storten op het afmaken van een roman en heeft eerst geen politieke vervolgstap in gedachten.