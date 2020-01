Buiten is het niet heel koud, vooral niet voor deze tijd van het jaar. Dat is maar goed ook, want in de Grote Wielen bij Leeuwarden stond vrijdagmiddag een speciale nieuwjaarsduik op het programma. Bij de Grote Wielen bij Leeuwarden doken zo'n 175 leerlingen en docenten van praktijkschool De Brêge het water in voor het goede doel.