Gemeente Leeuwarden maakt fout met Duitse taal op afvalbakken

Het staat zo mooi op de afvalbakken in de stad. Afval / Müle / Garbage. Het Duitse woord voor afval is alleen niet Müle, maar Müll.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de gemeente niet op de hoogte is van de fout. "We gaan kijken wat we hiermee moeten, maar het kan niet zo zijn dat we foute woorden op onze afvalbakken hebben staan."