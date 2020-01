Minister Grapperhaus: "Verbod op steekwapens geen oplossing"

De Tweede Kamer pleitte donderdag voor aanscherping van het beleid, na een oproep van politie en burgemeesters om wat te doen tegen het aantal steekincidenten.

Bij een steekpartij in Drachten kwam de 16-jarige Roan afgelopen december om het leven. Minister Grapperhaus vindt wel dat er wat moet gebeuren, maar denkt dus niet dat de oplossing bij een verbod op steekwapens ligt.

Preventief fouilleren

"Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken", zei Grapperhaus tegen de NOS. "Je moet ook kijken: hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen. Preventief fouilleren is een discussie maar ik vind wel dat we die discussie aan moeten gaan."