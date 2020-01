Fries bedrijf probeert zo groen mogelijk bakje koffie te maken

"We zijn sinds 2007 écht bezig om te kijken hoe we onze voetafdruk van wat we op de markt brengen zo klein mogelijk houden. Daarvoor deden we dat ook al, omdat we natuurlijk wel zagen dat wat we op de merk brengen uiteindelijk op de vuilnisbelt eindigt," zegt directeur Luitzen Overwijk.

Roerstaafjes

Het bedrijf zorgt naast koffiemachines ook voor bonen, bekertjes en ga zo maar door. Overwijk haalt de gebruikte bekertjes op bij de bedrijven om het te recyclen, maar het kwam daarbij wel een probleem tegen. "Als ik de bekers weer inneem, zit er een roerstaafje van hout, plastic of bamboe bij en die moet je apart inzamelen. We hebben nu een roerstaafje ontwikkeld van hetzelfde materiaal als het bekertje, die kun je bij elkaar doen, opvangen en dan naar de verwerkers af laten voeren," vertelt Overwijk.