FNP-fractie Heerenveen wil maatregelen tegen vuurwerkoverlast

"Hoe het nu gaat, kan het niet langer." Eijer is zich ervan bewust dat het afsteken van vuurwerk een traditie is die bij het einde van het jaar past, maar de FNP vindt ook dat er andere belangen zijn. "Als je ziet dat er steeds meer mensen klachten hebben over afsteken van vuurwerk, is het duidelijk dat er iets moet gebeuren."

Volgens Eijer heeft dat te maken met de mentaliteit en het gedrag van mensen, maar ook met handhaving. "Je kan de verkoop van vuurwerk wel verbieden, maar in België en Duitsland blijft het gewoon te koop. Dus je moet ervoor zorgen dat het gebruik, of het oneigenlijk gebruik van het afsteken van vuurwerk gekeerd wordt."

De betekent volgens de FNP dat er nieuw beleid moet komen, maar ook dat er veel meer wordt ingezet op handhaving. De FNP wijst er daarbij wel op dat er voor het schieten van carbid al wel goede regelgeving bestaat. "Het kan dus wel en met het legaal schieten met carbid is dan ook niks mis," zegt Eijer.