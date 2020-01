Freedsmerk over misstanden op de Weaze

Iemand noemt als oplossing: "Dat is dweilen met de kraan open. Als je het daar sluit, begint het ergens anders wel weer." Een medestander voegde daar nog aan toe: "Het is het oudste beroep ter wereld, wat wil je dan?" Een ander vond dat de vrouwen er goed werk doen, waar ook vraag naar is. "Als die vrouwen er niet meer zijn, krijg je nog meer 'viezerikkerij'!"

Ook het feit dat mannen met een beperking daar geregeld te vinden zijn, was voor iemand reden om het niet te verbieden. Wel was iedereen duidelijk dat de gemeente de regels moet handhaven om misstanden tegen te gaan. Maar zo 'verzuchtte' iemand: "A die regels, ik weet het niet hoor. Daar moet dan ook weer toezicht op zijn. En er is al helemaal geen mankracht..."