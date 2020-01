Vierde plaats voor ROC Friese Poort in MBO Keuzegids

De belangrijkste reden van deze goede normering is het oordeel 'goed' van de Onderwijsinspectie in 2019 voor de kwaliteitszorg en de ambitie van de organisatie. Met name de verbinding die het onderwijs maakt met het regionale bedrijfsleven, de innovaties in het onderwijs en de begeleiding van de studenten werd door de inspectie zeer gewaardeerd.

De vierde plaats in de keuzegids is verder te danken aan het hoge percentage studenten die slagen. Het aantal uitvallers ligt lager dan landelijk, en daardoor behalen meer studenten hun diploma.

Twaalf opleidingen van de Friese Poort krijgen de stempel 'Topopleiding 2020' in de keuzegids. Dat zijn er twee keer zoveel als een jaar eerder.