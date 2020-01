Man uit Stavoren (68) na treinincident weer vrijgelaten; onderzoek gesloten

De politie is ervan overtuigd dat de man niet de intentie had om iets strafbaars te doen. Mensen uit zijn omgeving zijn erg geschrokken van wat er gebeurd is. Ze zeggen dat de man geen slechte bedoelingen had en dat er van een poging tot brandstichting geen sprake kan zijn.

Al zegt een familielid dat de man kortgeleden een hersenbloeding heeft en dat hij daardoor een aardige tik heeft gekregen. Hij vergeet dingen en is soms ook wat verward. De jerrycan waar de politie het over heeft zou volgens een familielid een groot blik zijn met daarin oude benzine. Om te voorkomen dat er iets uit zou vallen had hij het met tape afgeplakt.