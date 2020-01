Sander Arends met andere dubbelmaat naar Australian Open

Arends speelt op dit moment, als voorbereiding op het toernooi in Melbourne, twee kleinere toernooien in Australië met de Taiwanees Hsieh. Dat was ook met het oog op de samenwerking op de Australian Open. Maar omdat meer deelnemers uit het enkelspel ook me willen doen aan het dubbelspel, is er minder ruimte voor dubbelspecialisten als Arends en Hsieh.

Als Arends en Hsieh zich samen in hadden geschreven waren ze derde reserve geweest. Met de Litouwer Berankis kan Arends direct aan het toernooi deelnemen.

Uitgeschakeld in halve finale

In voorbereiding op de Australian Open speelde Arends deze week een challengertoernooi in Bendigo. Dat toernooi zou eigenlijk in de hoofdstad Canberra zijn, maar werd door de bosbranden in Australië verplaatst.

Arends en Hsieh haalden de halve finale maar verloren daarin van Australiërs Luke Saville en Max Purcell. Het werd 1-6 6-2 en 10-7. Komende week spelen Arends en Hsieh nog een challenger in Bendigo. Een week later staat dan de Australian Open op het programma.