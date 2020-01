Eerste avond Friesian Proms, met The Flying Frenchman, trekt veel publiek

De vijfde editie van de Friesian Proms ging vrijdagavond van start in het WTC in Leeuwarden. Friese paarden speelden daarbij weer de hoofdrol. Verschillende artiesten deden mee aan de show, onder wie DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en Elkse DeWall. Hoogtepunt van de avond was voor veel mensen Lorenzo, The Flying Frenchman.