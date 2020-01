FRL Post daagt Sandd en PostNL voor de rechter

Per 1 februari gaan Sandd en PostNL fuseren. Door die fusie zullen 3.000 postbezorgers hun baan kwijtraken. VFS houdt Sandd en PostNL verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade.

De franchisenemers van VFS bedienen naar eigen zeggen meer dan 20 procent van het netwerk van Sandd. Ze zeggen dat franchiseovereenkomsten tussentijds niet meer worden nagekomen.

VFS heeft al uitgangspunten voor het bepalen van de schade voorgesteld, maar Sandd zou die willen omzeilen door er bij de individuele franchisenemers andere uitgangspunten door te drukken.

PostNL betreurt de situatie en zegt al lange tijd te proberen in gesprek te gaan met VFS. Die zou echter te sterk gefixeerd zijn op financiële compensatie en daardoor de belangen van medewerkers vergeten. De tijd dringt echter, want per 1 februari houdt het Sandd-netwerk op met bestaan.