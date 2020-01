Auto klapt op boom bij Olterterp en vliegt in brand

De hulpdiensten werden rond 19.30 uur opgeroepen voor de brand. De bestuurder, bijrijder en twee kinderen werden in afwachting van de hulpdiensten opgevangen in een woning in de buurt. De twee kinderen, een jongetje en een meisje, zijn na controle in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.