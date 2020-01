Lollumer greidhoekekathedraal moet multifunctioneel 'Thús' worden

Voor een tweede plan om van de kerk een ruïne te maken met open dag, met daarbij een binnentuin en serre voor 'stilte en contemplatie' hadden de Lollumers minder waardering. "Dat lijkt mij meer wat voor de stad. Stilte en ruimte hebben we hier genoeg", zegt Jikke Akkerman. Voor haar en veel andere dorpsbewoners geldt dat ze graag het gebouw wil behouden en dan het liefst zo dat het dorp er ook nog wat aan heeft.

Achterstallig onderhoud

De kerk is ondergebracht in de Stichting Greidhoekekatedraal, dat is opgericht om een nieuw doel voor het godshuis te vinden. Dat viel niet mee, omdat er achterstallig onderhoud aan de kerk is. Ook kreeg de stichting nul op het rekest van het Waddenfonds, die ze om steun hadden gevraagd.

Toch moet de kerk volgens veel mensen wel behouden blijven. Het is een monumentaal pand en bovendien sluiten steeds meer gereformeerde kerken hun deuren. Aan de kerk in Lollum is niet veel veranderd sinds de bouw in 1915. Het laatste grote onderhoud is alweer zo'n 50 jaar geleden uitgevoerd.

'Constructieve journalistiek'

Voor de EO is de expeditie naar Lollum ook een nieuw avontuur dat wordt uitgevoerd in het kader van 'constructieve journalistiek'. "Normaliter maak je als omroep reportages over een probleem. Wat we nu proberen is om op zoek te gaan naar een oplossing", vertelt presentator Tijs van den Brink. "Je kunt wel gaan somberen over lege kerken, maar ik vind het zinvoller om na te denken wat je er mee zou kunnen doen."