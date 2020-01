"Te weinig aandacht voor de amateurkunst in nieuw provinciaal beleid"

Er is in de nieuwe provinciale cultuurnota te weinig aandacht voor de amateurkunst. Deze zorg uiten Keunstwurk en de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) donderdagavond op een bijeenkomst van de Provinciale Staten over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium. Ook het Fries Museum heeft zorgen. Er moet meer geld bij, als ze het landelijke niveau van de laatste jaren vast willen houden. Bovendien is het museum bang dat door de versnippering van het nieuwe beleid ze veel verschillende aanvragen moeten doen in plaats van één.