HEA! Primeur met Wytse 462

Bij de familie Kruis uit Heeg hebben Friese paarden een belangrijke plaats in het leven. De spanning loopt alweer op voor de grote Friese hengstenkeuring in Leeuwarden, die voor de deur staat. Hun dekhengst Wytse 462 krijgt een speciale behandeling en hij zal bij de keuring een primeur beleven. Wytse zal hem in de dressuur presenteren en dat is nog niet eerder in de historie van de hengstenkeuring gebeurd.