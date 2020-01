Jouke de Vries krijgt Langman Prijs voor opbouwen noordelijke universiteit

De Vries heeft de prijs donderdagavond gekregen tijdens de nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in Martiniplaza. In de jury zat onder andere burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf. Oosterman prees De Vries vanwege zijn betrekken van het hele noorden bij de universiteit. Zo heeft de RUG een vestiging gekregen in Leeuwarden.

Het is de derde keer dat de Langman Prijs is uitgereikt, de prijs is vernoemd naar Harrie Langman. Hij was minister van Economische Zaken in de jaren 70 en kwam op voor het belang van het noorden. Personen en instanties die een impuls gegeven hebben aan het noorden komen in aanmerking voor de prijs.