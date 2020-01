Statenfractie PvdA wil opheldering over TopDutch-campagne

Fryslân, Groningen en Drenthe hebben elk 400.000 euro beschikbaar gesteld. Statenlid Marijke Roskam van de PvdA zegt dat het niet duidelijk is wat de campagne tot nu toe heeft opgeleverd. Uit verschillende media krijgen ze ook geluiden dat er interne onenigheid bij TopDutch is.

Roskam wil van verantwoordelijk gedeputeerde Sander de Rouwe weten of het klopt dat Fryslân de stekker uit TopDutch wil trekken. Er komt nog een rapport met een analyse over de laatste twee jaar. Roskam wil weten of de Statenleden dit rapport ook krijgen. Ze heeft uit naam van de PvdA-Statenfractie schriftelijke vragen aan het college gesteld.