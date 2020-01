Verdachte Assenaar van steekpartij in Drachten langer in voorarrest

De man, een Iraniër die in het azc van Assen woont, zou in oktober geprobeerd hebben de buurman van zijn ex-vriendin met een knipmes te steken. De verdachte wilde zijn ex in Drachten zien, maar zij wilde dat niet. Haar buurman probeerde haar te helpen, maar toen trok de Assenaar een mes. De verdachte zegt dat hij dat deed om de buurman op afstand te houden. Volgens hem heeft de buurman hem achtervolgd en in zijn buik gestompt.

De rechtszaak staat op het programma voor 24 maart. Het is niet zeker of die datum gehaald word, omdat het psychologisch onderzoek van de verdachte nog niet klaar is en er een tekort aan psychologen is.