Myrthe de Boer uit Scharsterbrug draagt vlag op Jeugd Olympische Spelen

Er zijn vijftien sporters van Talent TeamNL die meedoen aan de winterspelen. Myrthe de Boer hoort bij de ploeg van chef de mission Marianne Timmer, samen met zeven ijshockeyers, een snowboarder, drie shorttrackers en nog drie schaatsers. In totaal doen er bijna 1.900 sporters uit 79 landen mee.

Myrthe in St. Moritz

Myrthe de Boer uit Scharsterbrug mag de vlag laten zien in St. Moritz. De openingsceremonie is op twee plekken, naast St. Moritz ook in Lausanne. Daar mag Collard de vlag dragen.

Chef de mission Marianne Timmer zegt over Myrthe. "Myrthe is een verbindende factor in de groep. Ze is vrolijk, spontaan en legt makkelijk contact, ook met buitenlandse rijders. Ik heb er alle vertrouwen in dat Kimberly en Myrthe de andere sporters van Talent TeamNL mee op sleeptouw nemen en Talent TeamNL en Nederland bij de openingsceremonie goed op de kaart zetten."