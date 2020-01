Goutum zet deuren open voor zonnepark: winst stroomt terug naar het dorp

De 12 miljoen kWh energie die met het nieuwe zonnepark in een jaar opwekt, is genoeg voor zo'n 3.500 huishoudens in Goutum, Leeuwarden en omstreken. Als alles volgens plan verloop, is het zonnepark in juni al klaar.

Energeia, dat zonne-energiecentrales ontwikkelt, bouwt en exploiteert, huurt de grond voor het zonnepark voor 25 jaar van de gemeente Leeuwarden. Voor de verkoop van de stroom heeft het bedrijf een contract afgesloten met energieleverancier Energie VanOns, die samenwerkt met Energiek Goutum. Op die manier gaat de stroom direct naar de klanten en de winst wordt uitbetaald aan Energiek en dorpsbelang Goutum, die samen een duurzaam investeringsplan oprichten.