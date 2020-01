ChristenUnie en PvdA willen misstanden in Leeuwarder prostitutie aanpakken

De ChristenUnie en de PvdA willen af van de misstanden in de prostitutie in Leeuwarden. Er is te weinig toezicht en wetgeving is er niet voldoende, dus is de kans op mensenhandel en seksuele uitbuiting groot. Vrouwen werken lange dagen en krijgen soms maar 20 euro betaald voor seks. Mirka Antolovic van de PvdA geeft aan dat het haar vooral gaat om de omstandigheden van de vrouwen.